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Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Zaten bir süredir virüsün yayılımını engellemek için 'evde kal' çağrıları yapılıyordu. Ancak sosyetik kasap Nusret Gökçe, tüm bu tedbirleri hiçe saydı. Yaptığı tuzlama hareketiyle tanınan Nusret Gökçe sabah saatlerinde dışarı çıktı. Önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

11.04.2020 10:45 - Son Güncelleme: 11.04.2020 10:57
Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede Nusr-Et Steakhouse şubesi olan Nusret Gökçe, corona virüs nedeniyle çıkarılan hiçbir yasağa ve kurala uymadı.

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Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER

Milliyet'ye yer alan habere göre: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

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