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Sosyetik kasap Nusret Gökçe corona virüs kurallarını hiçe saydı! Önce koştu, sonra tekne turu yaptı

Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Zaten bir süredir virüsün yayılımını engellemek için 'evde kal' çağrıları yapılıyordu. Ancak sosyetik kasap Nusret Gökçe, tüm bu tedbirleri hiçe saydı. Yaptığı tuzlama hareketiyle tanınan Nusret Gökçe sabah saatlerinde dışarı çıktı. Önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

11.04.2020 10:45 - Son Güncelleme: 11.04.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





