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Haberler Magazin Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Sosyete Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrolünü Kemal Sunal ile paylaştığı filmde Peri karakterini canlandıran Perihan Savaş'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin son halini görünce hayran kaldı. Melek Zübeyde için "Annesinin kopyası", "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
22.09.2022 20:52 - Son Güncelleme: 22.09.2022 20:52
Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Başrollerinde Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın yer aldığı, yönetmenliğini ise Kartal Tibet'in üstlendiği Sosyete Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Filmde Peri karakterini canlandıran Perihan Savaş'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin son halini görünce hayran kaldı.

Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

Melek Zübeyde için "Annesinin kopyası", "Güzellik genetik" yorumu yapıldı.

Sosyete Şaban’ın Peri’si Perihan Savaş’ın gözünden sakındığı kızına bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesini kopyası...

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