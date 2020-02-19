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Sosyal medyayı hayrete düşürdü! Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın son hali şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı... Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Profesyonel kariyeri Kara Para Aşk dizisi ile başlamıştır. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır.

19.02.2020 15:58 - Son Güncelleme: 19.02.2020 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





