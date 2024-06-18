Sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu! Bakın kiminle akraba çıktı

Yeşilçam'ın büyüleyici yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, TRT Arşiv'in ünlü isimlerin geçmiş yıllarda yaptığı bayram kutlamalarını paylaşması üzerine sosyal medyada gündem oldu. 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nu bir süre önce kaybeden Gülşen Bubikoğlu'nun eski halini görenler "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumu yapmaktan kendilerini alıkoyamadılar. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu'nun, başka bir ünlü ile akraba olduğunun anlaşılması da herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...