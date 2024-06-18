SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu! Bakın kiminle akraba çıktı

Yeşilçam'ın büyüleyici yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, TRT Arşiv'in ünlü isimlerin geçmiş yıllarda yaptığı bayram kutlamalarını paylaşması üzerine sosyal medyada gündem oldu. 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nu bir süre önce kaybeden Gülşen Bubikoğlu'nun eski halini görenler "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumu yapmaktan kendilerini alıkoyamadılar. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu'nun, başka bir ünlü ile akraba olduğunun anlaşılması da herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:14 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:25
Sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yeşilçam’ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu! Bakın kiminle akraba çıktı 1

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yeşilçam’ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu! Bakın kiminle akraba çıktı 2

Kısa bir süre önce Türk sinema sektörünün "Bay Sinema" lakaplı duayen ismi eşi Türker İnanoğlu'nun ölümüyle yıkılan ünlü yıldızın yurt dışındaki torunlarıyla zaman zaman da yazlıkta vakit geçirdiği bilinmekte.

Sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yeşilçam’ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu! Bakın kiminle akraba çıktı 3

Yeşilçam denilince kuşkusuz akıllara ilk sıralarda gelen Gülşen Bubikoğlu, TRT Arşiv'in ünlü isimlerin geçmiş yıllarda yaptığı bayram kutlamalarını paylaşması ile tekrar gündeme geldi.

SON DAKİKA