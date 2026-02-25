Seda Sayan'ın makyajsız pozu sosyal medyada gündem oldu

DOĞALLIĞIYLA YILLARA MEYDAN OKUYOR

Ekranların ve sahnelerin en renkli isimlerinden biri olan Seda Sayan, her zaman görmeye alışık olduğumuz iddialı makyajı ve gösterişli sahne kostümlerini bir kenara bıraktı. Eşi Çağlar Ökten ile birlikte ABD seyahatine çıkan ünlü sanatçı, tren yolculuğu esnasında çekilen filtresiz ve makyajsız karesini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, 2022 yılında dünyaevine giren Sayan'ın bu sade halini "Hala su gibi" ve "Doğallık çok yakışmış" yorumlarıyla karşıladı. Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla haber olan sanatçının, aslında makyajsız da oldukça genç ve dinamik görünmesi dikkat çekti.