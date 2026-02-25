Seda Sayan'ın makyajsız pozu sosyal medyada gündem oldu
Ünlü sanatçı Seda Sayan, 25 Şubat 2026 tarihinde eşi Çağlar Ökten ile çıktığı Orlando yolculuğu sırasında paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla doğallığını gözler önüne serdi. Takipçilerinden "su gibi" yorumları alan Sayan, estetik iddialarının aksine filtresiz haliyle büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SEDA SAYAN'IN GAYRİMENKUL İMPARATORLUĞU
|Yatırım Bölgesi
|Mülk Tipi ve Sayısı
|İstanbul
|30 Adet Daire ve Dükkan
|Bodrum
|3 Adet Lüks Villa
|Yurt Dışı
|Londra ve Miami'de Konutlar
|Gelir Durumu
|Aylık yaklaşık 500 bin TL kira geliri (İddia)
SEDA SAYAN'IN GÜNLÜK GÜZELLİK VE BESLENME TABLOSU
|Öğün / Zaman
|Tüketilen Besin
|Faydası / Amacı
|Güne Başlarken
|1 Çay Kaşığı Çörek Otu Yağı
|Hücre yenilenmesi ve bağışıklık
|Sabah Kür
|Oda sıcaklığında suya Ananas Sirkesi
|Metabolizma hızlandırma ve detoks
|Keyif Saati
|1 Sade Türk Kahvesi
|Enerji ve antioksidan
|Gün İçi
|2 Bardak Açık Çay
|Sıvı dengesi
|Atıştırmalık
|2 Adet Tuzlu Kurabiye
|Tok tutma (Tuzlu-tatlı kuralı)