Seda Sayan'ın makyajsız pozu sosyal medyada gündem oldu

Ünlü sanatçı Seda Sayan, 25 Şubat 2026 tarihinde eşi Çağlar Ökten ile çıktığı Orlando yolculuğu sırasında paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla doğallığını gözler önüne serdi. Takipçilerinden "su gibi" yorumları alan Sayan, estetik iddialarının aksine filtresiz haliyle büyük beğeni topladı.

Sahne imajının dışına çıkan Seda Sayan, Şubat ayı sonunda sosyal medyada paylaşılan sıfır makyajlı karesiyle hayranlarını şaşırttı. Orlando tren yolculuğunda eşiyle poz veren sanatçı, doğal güzelliği ve genç görünümüyle magazin dünyasında günün en çok konuşulan ismi oldu.

DOĞALLIĞIYLA YILLARA MEYDAN OKUYOR

Ekranların ve sahnelerin en renkli isimlerinden biri olan Seda Sayan, her zaman görmeye alışık olduğumuz iddialı makyajı ve gösterişli sahne kostümlerini bir kenara bıraktı. Eşi Çağlar Ökten ile birlikte ABD seyahatine çıkan ünlü sanatçı, tren yolculuğu esnasında çekilen filtresiz ve makyajsız karesini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, 2022 yılında dünyaevine giren Sayan'ın bu sade halini "Hala su gibi" ve "Doğallık çok yakışmış" yorumlarıyla karşıladı. Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla haber olan sanatçının, aslında makyajsız da oldukça genç ve dinamik görünmesi dikkat çekti.

EVLİLİK VE HEDİYE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ÇARPICI SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Sayan, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile olan evliliğini"Onu resmen gasp ettim"diyerek esprili bir dille anlatan sanatçı, hediye konusundaki duruşunu da netleştirdi:

PAHALI HEDİYEYE HAYIR

Sayan, eşine pahalı hediyeler almaması için ricacı olduğunu ve verilen paraya acıdığını belirtti.

KÜÇÜK JESTLERİN ÖNEMİ

"Zamansız alınan bir çiçek veya yazılan bir şiir benim için çok daha kıymetli" diyerek duygusal bağın maddi değerden üstün olduğunu vurguladı.

ÇAĞLAR BENİ EN İYİ TANIYAN KİŞİ

Eşinin kendisini en iyi tanıyan kişi olduğunu söyleyen Sayan, Çağlar Ökten'in hayatını kolaylaştıran ince düşünceli bir karakter olduğunu ifade etti.

Seda Sayan'ın makyajsız haliyle verdiği "doğallık" mesajı, aslında onun son yıllardaki yaşam felsefesini de özetliyor. Katıldığı programda "Pahalı hediye almayın, günahtır" diyerek dikkat çeken Sayan, gösterişli harcamalar yerine kazancını yıllardır taşa toprağa yatırmayı tercih ediyor. Sahne ışıklarının altındaki pırıltılı hayatını, makyajsız bir kareyle saniyeler içinde geride bırakabilen sanatçı, asıl gücünü ise sınırları aşan mal varlığından alıyor. İşte magazin kulislerinde konuşulan o devasa portföyün detayları:

SEDA SAYAN'IN GAYRİMENKUL İMPARATORLUĞU

Yatırım BölgesiMülk Tipi ve Sayısı
İstanbul30 Adet Daire ve Dükkan
Bodrum3 Adet Lüks Villa
Yurt DışıLondra ve Miami'de Konutlar
Gelir DurumuAylık yaklaşık 500 bin TL kira geliri (İddia)
Sanatçı Seda Sayan, Eylül 2025'te kendi televizyon programında konuğu Enis Arıkan'a yaptığı açıklamada fit görüntüsünü sabahları içtiği çörek otu yağı ve ananas sirkesine borçlu olduğunu duyurdu. "Tuzla tatlıyı asla karıştırmam"diyen Sayan, disiplinli beslenme rutiniyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

SEDA SAYAN'IN GÜNLÜK GÜZELLİK VE BESLENME TABLOSU

Öğün / ZamanTüketilen BesinFaydası / Amacı
Güne Başlarken1 Çay Kaşığı Çörek Otu YağıHücre yenilenmesi ve bağışıklık
Sabah KürOda sıcaklığında suya Ananas SirkesiMetabolizma hızlandırma ve detoks
Keyif Saati1 Sade Türk KahvesiEnerji ve antioksidan
Gün İçi2 Bardak Açık ÇaySıvı dengesi
Atıştırmalık2 Adet Tuzlu KurabiyeTok tutma (Tuzlu-tatlı kuralı)
