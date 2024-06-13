Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu! Aslı Enver'den boncuk gözlü kızı Elay'la yeni pozlar! İlk yorum Eda Ece'den...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa süre önce sosyal medya üzerinden kızı Elay ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları paylaşarak takipçilerini büyüledi. Minik Elay, boncuk gibi gözleri ve şirin kıyafetiyle poz verirken, fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Aslı Enver'in annelik becerilerine yönelik övgü dolu yorumlarını da esirgemedi. İşte, Aslı Enver ve sevimli kızı Elay'ın o büyüleyici fotoğrafı...
Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak'la evliliği sonrası minik kızı Elay'ı kucağına aldı. Minik Elay'ın boncuk gözleri ve cici kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı...
Instagram'da 6,6 milyon takipçisi olan Aslı Enver, sürpriz bir kararla 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.
4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver anne olmanın mutluluğunu yaşadı.