Sosyal medya yıkıldı! 'Daha çiçeği burnunda çiftti...'Danla Bilic'ten çok konuşulacak evlilik itirafı: 'Kubilay ile asla evlenmem' dedi!

Oyuncu Kubilay Aka ve Danla Bilic aşkı son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ve Danla Bilic ilişkilerini alenen duyurmuştu. Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın aşkıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Danla Bilic, katıldığı bir televizyon programında Kubilay Aka ile ilgili ilk yorumunu paylaştı. Bilic, "Kubilay benim hayatım ama evlilik düşünmüyorum!" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu. İşte detaylar...