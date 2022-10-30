Sosyal medya yıkıldı! 'Daha çiçeği burnunda çiftti...'Danla Bilic'ten çok konuşulacak evlilik itirafı: 'Kubilay ile asla evlenmem' dedi!
Ünlü fenomen Danla Bilic, katıldığı canlı yayında olay itirafta bulundu. Yakın zamanda YouTube'ta Talk Show programı yapacağını söyleyen Bilic, Kubilay Aka ile ilişkisi hakkında ise, 'Evlilik düşünmüyorum" dedi.
30.10.2022 10:25 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:26
Oyuncu Kubilay Aka ve Danla Bilic aşkı son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ve Danla Bilic ilişkilerini alenen duyurmuştu. Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın aşkıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Danla Bilic, katıldığı bir televizyon programında Kubilay Aka ile ilgili ilk yorumunu paylaştı. Bilic, "Kubilay benim hayatım ama evlilik düşünmüyorum!" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu. İşte detaylar...
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Danla Biliç, "Kubilay benim hayatım! Ama evlilik düşünmüyorum" dedi.
Miray Daner ile 2.5 yıl süren birlikteliğini 2019'da sonlandıran Kubilay Aka'nın yüzü fenomen Danla Bilic ile yeniden güldü.