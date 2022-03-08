Şoray Uzun, Rasim Öztekin’in vasiyetini yerine getirdi! Eşi Esra Kazancıbaşı ile kızı Pelin Öztekin’in satırları yürek sızlattı
Şoray Uzun, Rasim Öztekin'in vasiyetini yerine getirdi! Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Rasim Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarıyla yürek sızlatan eşi Esra Kazancıbaşı ile kızı Pelin Öztekin, duygusal anlar yaşarken Şoray Uzun'un "Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
08.03.2022 20:13 - Son Güncelleme: 08.03.2022 20:13
Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 8 Mart... Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü. Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez.
'ELLERİN HEP OMUZLARIMDA'
Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin de Instagram sayfasında baba-kız yer aldıkları bir fotoğrafı paylaştı: