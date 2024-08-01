Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi

Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! 50 yaşındaki ünlü isim Songül Karlı, yıllara yaptırdığı estetikleriyle meydan okuyor. Son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni pozları...