Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi

Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! 50 yaşındaki ünlü isim Songül Karlı, yıllara yaptırdığı estetikleriyle meydan okuyor. Son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni pozları...
Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! 50 yaşındaki ünlü isim Songül Karlı, yıllara yaptırdığı estetikleriyle meydan okuyor. Son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni pozları...
50 yaşındaki Songül Karlı, yaptırdığı estetik operasyonlarıyla hiç kuşkusuz sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Güzelliğiyle göz dolduran Songül Karlı için yaptırdığı estetikler sonrası yıllar adeta tersine akıyor.