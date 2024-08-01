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Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi

Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! 50 yaşındaki ünlü isim Songül Karlı, yıllara yaptırdığı estetikleriyle meydan okuyor. Son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni pozları...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 23:17 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:17
Songül Karlı’yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi 1

Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! 50 yaşındaki ünlü isim Songül Karlı, yıllara yaptırdığı estetikleriyle meydan okuyor. Son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni pozları...

Songül Karlı’yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi 2

50 yaşındaki Songül Karlı, yaptırdığı estetik operasyonlarıyla hiç kuşkusuz sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Songül Karlı’yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetikler sonrası pozlarına bir yenisini ekledi 3

Güzelliğiyle göz dolduran Songül Karlı için yaptırdığı estetikler sonrası yıllar adeta tersine akıyor.

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