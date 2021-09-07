Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak
Sosyal medya hesabında yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, konserlerin başlamasıyla birlikte sahne kıyafetleriyle konuşulur oldu. Birbirinden iddialı kıyafetlerle sahne alan Karlı, son elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Oldukça iddialı tarzıyla sosyal medyada boy gösteren Karlı, kısa sürede gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın 16 yaşındaki oğlunun 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor' açıklamasını hatırlatarak şarkıcıyı eleştirdi. İşte Songül Karlı'nın o kıyafeti...
07.09.2021 20:15
- Son Güncelleme: 07.09.2021 20:26
İddialı tarzıyla ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, kırmızı elbisesi ile yine adından söz ettirdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı "Kırmızının en çok yakıştığı kadın", "Şahane görünüyor" yorumlarını yaptı.