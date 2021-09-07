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Haberler Magazin Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Sosyal medya hesabında yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, konserlerin başlamasıyla birlikte sahne kıyafetleriyle konuşulur oldu. Birbirinden iddialı kıyafetlerle sahne alan Karlı, son elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Oldukça iddialı tarzıyla sosyal medyada boy gösteren Karlı, kısa sürede gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın 16 yaşındaki oğlunun 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor' açıklamasını hatırlatarak şarkıcıyı eleştirdi. İşte Songül Karlı'nın o kıyafeti...

07.09.2021 20:15 - Son Güncelleme: 07.09.2021 20:26
Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

İddialı tarzıyla ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, kırmızı elbisesi ile yine adından söz ettirdi.

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Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi prova yaptığı anları Instagram hesabında yayınladı.

Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olarak Instagram'a damga vurdu.

Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Karlı'nın paylaşımı birçok Instagram sayfası tarafından yayınlanarak hızla sosyal medyada yayıldı.

Songül Karlı’ya bu kez dekolte yetmedi yırtmacının derinliğini de arttırdı! Öyle bir elbise giydi ki oğlu bu kez fena kızacak

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı "Kırmızının en çok yakıştığı kadın", "Şahane görünüyor" yorumlarını yaptı.

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