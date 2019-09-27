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Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

Songül Karlı Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan 46 yaşındaki Songül Karlı'nın yeni halini görenler tanıyamadı. Estetikle bambaşka birine dönüşen Songül Karlı yeni halini sosyal medya hesabından, "Sizce hangisi? Sihirli eller yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için" şeklinde takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı ve diğer ünlü isimlerin estetikle 'pes' dedirten değişimleri...

27.09.2019 09:50 - Son Güncelleme: 27.09.2019 10:38
Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu. 46 yaşındaki Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı, bu kez 'pes' dedirtti. Instagram'dan yeni halini paylaşan Songül Karlı'yı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Songül Karlı'nın yeni hali...

Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

AJDA PEKKAN

Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

AJDA PEKKAN

Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

EBRU GÜNDEŞ

Songül Karlı'nın yeni halini görenler şok oldu! Tanınmaz hale geldi...

EBRU GÜNDEŞ

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