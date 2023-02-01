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Haberler Magazin Songül Karlı'nın son halini görenin söylediği şey aynı 'Tıpkı Hadise' Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti "Biri telefon numarasını versin"

Songül Karlı'nın son halini görenin söylediği şey aynı 'Tıpkı Hadise' Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti "Biri telefon numarasını versin"

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

01.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:20
Songül Karlı’nın son halini görenin söylediği şey aynı ’Tıpkı Hadise’ Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti Biri telefon numarasını versin

Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

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Songül Karlı’nın son halini görenin söylediği şey aynı ’Tıpkı Hadise’ Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti Biri telefon numarasını versin

Karlı, geçtiğmiz günlerde oğlu Efe Furkan Gümüş'le birlikte Zürih'e gitmişti.

Songül Karlı’nın son halini görenin söylediği şey aynı ’Tıpkı Hadise’ Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti Biri telefon numarasını versin

Karlı'nın oğlunun son haliyse herkesi şaşkına çevirmişti.

Songül Karlı’nın son halini görenin söylediği şey aynı ’Tıpkı Hadise’ Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti Biri telefon numarasını versin

Öncesinde de gençlik yıllarına dair yaptığı bir paylaşımla tüm estetiklerini ele vermişti.

Songül Karlı’nın son halini görenin söylediği şey aynı ’Tıpkı Hadise’ Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti Biri telefon numarasını versin

İşte Songül Karlı'nın estetiksiz hali...

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