Songül Karlı'nın son halini görenin söylediği şey aynı 'Tıpkı Hadise' Derin dekolteli elbisesiyle ateş etti "Biri telefon numarasını versin"
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
01.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:20