Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Karlı, bir sonraki paylaşımında ise yıllar önce konuk olduğu İbrahim Tatlıses'in programından bir kesit yayınladı. Programda "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını söyleyen Karlı, şarkının "Koca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı?" kısmını seslendirdiği anları keserek Instagram sayfasında paylaştı.