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Haberler Magazin Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Karlı, daha sonra ise yıllar önce katıldığı İbo Show'da "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Songül Karlı'nın paylaşımları büyük ilgi görürken yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

10.11.2021 18:55 - Son Güncelleme: 10.11.2021 19:03
Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Karlı, bir sonraki paylaşımında ise yıllar önce konuk olduğu İbrahim Tatlıses'in programından bir kesit yayınladı. Programda "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını söyleyen Karlı, şarkının "Koca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı?" kısmını seslendirdiği anları keserek Instagram sayfasında paylaştı.

Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi.

Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ!
Öte yandan geçmiş yıllara ait bir video yayınlayan Songül Karlı'nın değişimi de görenleri şaşkına çevirdi.

Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı

Birçok Instagram sayfasında yayınlanan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Çok değişmiş, tanıyamadım", "Estetiksiz daha güzel" yorumlarında bulundu.

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