Songül Karlı’nın İbrahim Tatlıses’le videosu olay oldu! İnanılmaz değişimi çok konuşuldu o halini gören dönüp bir daha baktı
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Karlı, daha sonra ise yıllar önce katıldığı İbo Show'da "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Songül Karlı'nın paylaşımları büyük ilgi görürken yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
10.11.2021 18:55
- Son Güncelleme: 10.11.2021 19:03
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ!
Öte yandan geçmiş yıllara ait bir video yayınlayan Songül Karlı'nın değişimi de görenleri şaşkına çevirdi.
Birçok Instagram sayfasında yayınlanan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Çok değişmiş, tanıyamadım", "Estetiksiz daha güzel" yorumlarında bulundu.