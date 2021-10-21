Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı
Songül Karlı'nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, son yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Şimdilerde Gelinim Mutfakta programıyla izleyiciyle buluşan ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. İp askılı dekolteli bluzuyla objektif karşısına geçen Karlı'nın makyajsız hali sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte Songül Karlı'nın olay olan o paylaşımı...
21.10.2021 01:50
- Son Güncelleme: 21.10.2021 01:50
Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.