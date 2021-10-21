Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Songül Karlı'nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, son yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Şimdilerde Gelinim Mutfakta programıyla izleyiciyle buluşan ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. İp askılı dekolteli bluzuyla objektif karşısına geçen Karlı'nın makyajsız hali sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte Songül Karlı'nın olay olan o paylaşımı...

21.10.2021 01:50 - Son Güncelleme: 21.10.2021 01:50
Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

İddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Karlı, son olarak ev halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcının makyajsız hali hakkında yorumda bulundu.

Songül Karlı’nın ev hali gören dönüp bir daha baktı! Dekoltesiyle objektif karşısına geçti makyajsız halini gören inanamadı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın makyajsız daha güzel olduğunu söyledi. Bazıları ise ünlü şarkıcının makyajsız bambaşka biri olduğunu dile getirerek "Makyajlı hali daha iyi" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA