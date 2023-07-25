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Songül Karlı'nın estetik doktoru "Yüz gerdik ışıltı yaptık botoks yaptık abartı bir şey yok" Kendini tepeden tırnağa değiştiren Songül Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bakın neler anlattı neler.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 09:52 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 09:52
Songül Karlı’nın estetik doktoru Yüz gerdik ışıltı yaptık botoks yaptık abartı bir şey yok Kendini tepeden tırnağa değiştiren Songül Karlı... 1

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

Songül Karlı’nın estetik doktoru Yüz gerdik ışıltı yaptık botoks yaptık abartı bir şey yok Kendini tepeden tırnağa değiştiren Songül Karlı... 2

49 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı’nın estetik doktoru Yüz gerdik ışıltı yaptık botoks yaptık abartı bir şey yok Kendini tepeden tırnağa değiştiren Songül Karlı... 3

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.


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