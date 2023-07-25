Songül Karlı'nın estetik doktoru "Yüz gerdik ışıltı yaptık botoks yaptık abartı bir şey yok" Kendini tepeden tırnağa değiştiren Songül Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bakın neler anlattı neler.