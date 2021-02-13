Songül Karlı'nın çamaşırsız karelerine bir garip sözler ''Hacizciler çamaşırlarını da mı götürdüler?'' Evlilik itirafıysa olay

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir ara oğlunun bazı fotoğraflarından rahatsız olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın son fotoğrafları yine olay yaratmış ve o fotoğraflarda çamaşırsız olduğu iddia edilmişti. Songül Karlı onunda hem fotoğrafları hem de Metin Yüncü ile olan durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

13.02.2021 10:50 - Son Güncelleme: 13.02.2021 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





