Songül Karlı'nın çamaşırsız karelerine bir garip sözler ''Hacizciler çamaşırlarını da mı götürdüler?'' Evlilik itirafıysa olay
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir ara oğlunun bazı fotoğraflarından rahatsız olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın son fotoğrafları yine olay yaratmış ve o fotoğraflarda çamaşırsız olduğu iddia edilmişti. Songül Karlı onunda hem fotoğrafları hem de Metin Yüncü ile olan durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Zor zamanlar yaşadığını geçtiğimiz aylarda herkese duyuran Songül Karlı, son zamanlarda bambaşka haberlerle gündeme geliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, kendisini spora verdi. Instagram hesabından da spor yaptığı anları paylaşıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde üst üste spor fotoğrafları sosyal medyayı ve magazin gündemini meşgul etti. Eskiye göre artık daha açık giyinmeye başlayan ünlü türkücüye pozları yüzünden tepki yağdı. Kimse yakıştıramadığını dile getirdi.
REYTİNG İÇİN EVLİLİK
'Adam yok adam. Oturduğum sitede birçok manken, oyuncu, şarkıcı var, hepsi yalnız. Birçok güzel ve çalışkan kadın var, adam yok. Piyasadaki erkekler çok iyi tiyatrocu, oynuyor hepsi. Bir sürü ünlü kadınla birlikte olmak ve skor yapmak peşindeler. Son kocam bile meşhur olma derdindeydi.' Bir dönem Uğur Arslan ile sunduğu evlilik programının reytingleri için evlendiğini söyleyen Songül Karlı şu ifadeleri kullandı: