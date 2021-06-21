Songül Karlı'nın annesini görenler şaştı kaldı! Sütyensiz, dekolteli fotoğrafların kraliçesi annesinin kopyası meğer...

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 47 yaşındaki şarkıcı yeri geldiğinde iç çamaşırsız yeri geldiğinde dekolteli fotoğraflarını paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Bu durum haliyle onu hakkında en çok detay merak edilen isimlerden biri yapıyor. Songül Karlı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği sorunun yanıtı 'annesi kim' oldu. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin anneleri.

21.06.2021 16:13 - Son Güncelleme: 21.06.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





