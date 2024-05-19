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Songül Karlı’dan anne-oğul paylaşımı! "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" deyip isyan etmişti! Son haline bakın: Aslan parçası...

Attığı her adımla adından söz ettiren ve son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Songül Karlı, bir dönem bikinili pozlarına oğlunun tepki gösterdiğini belirterek "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı, bir kez daha oğluyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Instagram hesabında anne-oğul paylaşımında bulundu. Efe'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Maşallah anneye benziyor, burun minicik aynı anne", "Aslan parçası büyüdü maşallah yakışıklıma" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın biricik oğlu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 09:24 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 09:33
Songül Karlı’dan anne-oğul paylaşımı! Anne hep bir yerlerin konuşuluyor deyip isyan etmişti! Son haline bakın: Aslan parçası... 1

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde olan Songül Karlı, bir dönem oğlu Efe ile adından söz ettirmişti.

Songül Karlı’dan anne-oğul paylaşımı! Anne hep bir yerlerin konuşuluyor deyip isyan etmişti! Son haline bakın: Aslan parçası... 2

Karlı bikinili pozlarına oğlunun tepki gösterdiğini belirterek "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti.

Songül Karlı’dan anne-oğul paylaşımı! Anne hep bir yerlerin konuşuluyor deyip isyan etmişti! Son haline bakın: Aslan parçası... 3

Son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Karlı, bir kez daha oğlu Efe ile gündeme geldi.

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