Songül Karlı’dan anne-oğul paylaşımı! "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" deyip isyan etmişti! Son haline bakın: Aslan parçası...

Attığı her adımla adından söz ettiren ve son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Songül Karlı, bir dönem bikinili pozlarına oğlunun tepki gösterdiğini belirterek "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı, bir kez daha oğluyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Instagram hesabında anne-oğul paylaşımında bulundu. Efe'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Maşallah anneye benziyor, burun minicik aynı anne", "Aslan parçası büyüdü maşallah yakışıklıma" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın biricik oğlu...