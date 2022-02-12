Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu
Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Spor paylaşımlarında verdiği frikiklerle uzun bir dönem gündem olan şarkıcı, bu kez vücudunu saran elbisesiyle adından söz ettirdi. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Karlı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.02.2022 01:46
- Son Güncelleme: 12.02.2022 01:46
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.