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Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Spor paylaşımlarında verdiği frikiklerle uzun bir dönem gündem olan şarkıcı, bu kez vücudunu saran elbisesiyle adından söz ettirdi. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Karlı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

12.02.2022 01:46 - Son Güncelleme: 12.02.2022 01:46
Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

Spor paylaşımlarında verdiği frikiklerle uzun bir dönem gündemde kalan Karlı, bu kez vücudunu saran elbisesiyle adından söz ettirdi.

Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

İddialı elbisesiyle sahne alan ünlü şarkıcı, şarkı söylerken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

Karlı'nın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Songül Karlı yine iddiasını konuşturdu! Vücudunu saran elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Frikik kraliçesine bakın herkes onu konuştu

Karlı'nın paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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