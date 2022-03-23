Songül Karlı yatakta verdiği pozları paylaşmaya doyamadı! Sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağmuruna tutuldu: “Yıllar geçtikçe...”
Songül Karlı yatakta verdiği pozları paylaşmaya doyamadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçen günlerde omuz dekolteli elbisesi ile yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Karlı, yorum yağmuruna tutulan pozlarına yenilerini ekledi ve o günden bir paylaşım daha yaptı. Omuz dekolteli vücudunu saran elbisesi ile yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Karlı, bir kez daha sosyal medyayı salladı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
23.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:30
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.