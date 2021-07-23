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Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Bikinili pozlarıyla uzun süre adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Yatakta sere serpe uzanarak verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Karlı, yüzüne uyguladığı filtre ile dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o pozu...

23.07.2021 19:18 - Son Güncelleme: 23.07.2021 19:37
Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Karlı, şimdi ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

İddialı paylaşımlarının yanı sıra yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Karlı'nın bu kez yüzüne uyguladığı filtre dikkat çekti.

Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Takipçileri, Songül Karlı'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "Sen değilsin sanki", "Yüzüne ne yaptın?" yorumlarında bulundu.

Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Ünlü şarkıcının paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.