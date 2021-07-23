Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Karlı, şimdi ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.