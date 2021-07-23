Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Bikinili pozlarıyla olay olan şarkıcı sere serpe uzandı yüzündeki filtre ile çok konuşuldu
Songül Karlı yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Bikinili pozlarıyla uzun süre adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Yatakta sere serpe uzanarak verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Karlı, yüzüne uyguladığı filtre ile dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o pozu...
23.07.2021 19:18
- Son Güncelleme: 23.07.2021 19:37
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Bikinili pozlarıyla çok konuşulan Karlı, şimdi ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Takipçileri, Songül Karlı'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "Sen değilsin sanki", "Yüzüne ne yaptın?" yorumlarında bulundu.