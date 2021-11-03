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Haberler Magazin Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile sahne aldığı bir organizasyondan paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Karlı'nın iddialı elbisesi damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

03.11.2021 23:35 - Son Güncelleme: 05.11.2021 22:03
Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son videoyla yine adından söz ettirdi.

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Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Sahne aldığı bir organizasyondan paylaşımda bulunan Karlı, vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçtiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Karlı'nın takipçileri ise ikiye bölündü.

Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Karlı'nın paylaşımına beğeni yağdırırken bir kısmı elbiseyi fazla iddialı buldu.

Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”

Takipçileri Karlı için "Taş taş üstüne bırakmadı", "Yıllara meydan okuyor", "Songül hiç yaşlanmıyor" yorumlarını yaptı.

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