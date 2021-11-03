Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü “Taş taş üstüne bırakmadı”
Songül Karlı vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesi ile sahne aldığı bir organizasyondan paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Karlı'nın iddialı elbisesi damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
03.11.2021 23:35
- Son Güncelleme: 05.11.2021 22:03