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Haberler Magazin Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, bu kez sahne kostümü ve performansıyla adından söz ettirdi. Vücudunu saran derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesi ile sahne alan şarkıcı, hem coştu hem coşturdu. Karlı, 'Bir Sivaslı Uğruna' adlı parçayı seslendirdiği anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Gri parlak elbisesi ile kıvıran şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

04.02.2022 22:41 - Son Güncelleme: 04.02.2022 22:50
Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Ünlü şarkıcı, şimdi ise sahnede tercih ettiği dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi.

Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Vücudunu saran derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesi ile sahne alan şarkıcı, sosyal medya hesabında konserinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Karlı, 'Bir Sivaslı Uğruna' adlı parçayı seslendirdiği anları kayıt altına alıp Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle şov yaptı! ‘Yanıyorum bir Sivaslı uğruna’ deyip kıvırdı ortalık yıkıldı

Şarkı eşliğinde kıvıran Karlı'nın paylaşımı kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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