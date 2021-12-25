Songül Karlı ve Seda Sayan'ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan'ın eski halinden eser yok 'botoks canavarı'
'Karagümrük Yanıyor' adlı şarkısıyla şöhrete kavuşan sonrasında Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programları yapan Uğur Arslan sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. Uğurt Arslan her ne kadar ekranlardan elini eteğini çekse de sosyal medyada oldukça aktif. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Uğur Arslan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Aldığı kilolar ve botoks işlemleri göze çarpan Uğur Arslan'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Uğur Arslan'ın son hali.
25.12.2021 09:37
- Son Güncelleme: 25.12.2021 09:37
Sunucu Uğur Arslan bir dönemin en popüler parçası "Karagümrük Yanıyor" ile milyonlarca kişinin tanıdığı bir isim haline gelen Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada gündem olan Uğur Arslan'ın son hali kullanıcıları da şoke etti.
Bir dönem şarkıcılık ve sunuculuk yapan Uğur Arslan, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İnanılmaz bir değişim geçiren Arslan, son haliyle görenleri oldukça şaşırtıyor.
2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Arslan, değişimiyle şaşırttı.