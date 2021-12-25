Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

Sunucu Uğur Arslan bir dönemin en popüler parçası "Karagümrük Yanıyor" ile milyonlarca kişinin tanıdığı bir isim haline gelen Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada gündem olan Uğur Arslan'ın son hali kullanıcıları da şoke etti.