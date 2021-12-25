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Haberler Magazin Songül Karlı ve Seda Sayan'ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan'ın eski halinden eser yok 'botoks canavarı'

Songül Karlı ve Seda Sayan'ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan'ın eski halinden eser yok 'botoks canavarı'

'Karagümrük Yanıyor' adlı şarkısıyla şöhrete kavuşan sonrasında Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programları yapan Uğur Arslan sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. Uğurt Arslan her ne kadar ekranlardan elini eteğini çekse de sosyal medyada oldukça aktif. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Uğur Arslan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Aldığı kilolar ve botoks işlemleri göze çarpan Uğur Arslan'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Uğur Arslan'ın son hali.

25.12.2021 09:37 - Son Güncelleme: 25.12.2021 09:37
Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

Sunucu Uğur Arslan bir dönemin en popüler parçası "Karagümrük Yanıyor" ile milyonlarca kişinin tanıdığı bir isim haline gelen Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada gündem olan Uğur Arslan'ın son hali kullanıcıları da şoke etti.

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Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

Bir dönem şarkıcılık ve sunuculuk yapan Uğur Arslan, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İnanılmaz bir değişim geçiren Arslan, son haliyle görenleri oldukça şaşırtıyor.

Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü 'Karagümrük yanıyor' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı ve şair Uğur Arslan, değişimiyle şaşırttı.

Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

"MAHVETMİŞSİN SURATINI"

Sosyal medya kullanıcıları ise Arslan'ın son haline çok sayıda yorum yaptı. Arslan'ın bazı takipçileri, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'', ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

Songül Karlı ve Seda Sayan’ın partneriydi şimdi gören tanıyamıyor! Uğur Arslan’ın eski halinden eser yok ’botoks canavarı’

GÜZELLİK MERKEZİ İŞLETİYOR

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Uğur Aslan, şimdilerde bir güzellik merkezi işletiyor.

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