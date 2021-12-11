Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi. Vücudunu saran siyah mini elbisesi ile objektife poz veren ünlü şarkıcı, etek yırtmacıyla dikkat çekti. Karlı'nın fit hali ve iddialı elbisesi sosyal medyaya damga vururken birçok internet kullanıcısı cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcının yaşını merak etti. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

11.12.2021 00:34 - Son Güncelleme: 11.12.2021 01:33
Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Instagram hesabında oldukça iddialı paylaşımlar yapan Karlı, bu kez vücudunu saran süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçti.

Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Derin yırtmacıyla dikkat çeken şarkıcı, verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Birçok magazin ve fan sayfası da Songül Karlı'nın paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Böylelikle Instagram'da hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede gündem oldu.

Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medya kullanıcıları ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Karlı'nın elbisesini beğenerek şarkıcının fit haline tam not verdi.

SON DAKİKA