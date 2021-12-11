Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Kasığına uzanan yırtmacıyla poz verdi herkes tek bir şeyi merak etti
Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi. Vücudunu saran siyah mini elbisesi ile objektife poz veren ünlü şarkıcı, etek yırtmacıyla dikkat çekti. Karlı'nın fit hali ve iddialı elbisesi sosyal medyaya damga vururken birçok internet kullanıcısı cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcının yaşını merak etti. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...
11.12.2021 00:34
- Son Güncelleme: 11.12.2021 01:33
Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, son yayınladığı fotoğrafla yine çok konuşuldu.
Birçok magazin ve fan sayfası da Songül Karlı'nın paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Böylelikle Instagram'da hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede gündem oldu.