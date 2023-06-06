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Haberler Magazin Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'nın son paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Karlı'nın o paylaşımı.

06.06.2023 12:32 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:32
Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etmişti kendisini.

Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" demişti.

Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

SON HALİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Karlı ise şu ifadeleri kullanmıştı:

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