Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.