Songül Karlı son haliyle makyajsız filtresiz paylaştı sosyal medya yerinden oynadı! Adeta bambaşka biri estetik sonrası Karlı...
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Herkesin Hadise ya da Petek Dinçöz'e benzettiği Songül Karlı'nın son paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Karlı'nın o paylaşımı.
06.06.2023 12:32 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:32
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.