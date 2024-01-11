Songül Karlı şömine önünde sere serpe! Göğüslerini küçültüp sonrasında hızını alamayan Songül son haliyle...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Göğüslerini küçülterek başladığı estetik serüveninde Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Songül Karlı, bu kez şömine önünde sere serpe paylaşım yaptı.