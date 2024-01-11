Songül Karlı şömine önünde sere serpe! Göğüslerini küçültüp sonrasında hızını alamayan Songül son haliyle...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Göğüslerini küçülterek başladığı estetik serüveninde Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. Songül Karlı, bu kez şömine önünde sere serpe paylaşım yaptı.
Son dönemde sık sık estetik paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı bu şömine önünde sere serpe.
Karlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik haberlerine isyan etmişti.
Hakkında çıkan haberlere ve sosyal medyada yapılan yorumlara cevap vermek istediğini söyleyen Songül Karlı, "Saçımı sıkı sıkı ördüklerinde göz kapağı estetiği yaptırmış gibi görünüyorum" demişti.