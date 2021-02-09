Bugünkü
Takvim

Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir ara oğlunun bazı fotoğraflarından rahatsız olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın yeni paylaştığı fotoğraflarda çamaşırsız olduğu dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan o ki Songül Karlı'nın oğlu yine çok kızacak.

09.02.2021 13:29 - Son Güncelleme: 09.02.2021 13:41
Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı şimdi de spor yaparken verdiği frikik ile gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Karlı, geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile bir anlamda "Yıkılmadım, ayaktayım" mesajı vererek, uzun süre konuşulmuştu.

Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

"YIKILMADIM, AYAKTAYIM"
Ünlü şarkıcı ve sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden pandemi sürecinde kendini spora verdi ve yaza bomba bir giriş yapmak için ter döküyor.

Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Evde pilates yapan ve ağırlık çalışan Songül Karlı, spor sırasında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunarak, magazin gündemine geliyor. Sosyal medyada çok konuşulan ünlüler arasında yer alan güzel şarkıcı, yeni paylaşımı ile bir kez daha takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Ünlü türkücünün takipçileri, Songül Karlı'nın çamaşırsız pozlarına oğlunun çok kızacağı yorumlarını yaptı.