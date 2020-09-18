Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak? Ekonomik zorluk çeken 47 yaşındaki Songül Karlı...

Eski eşi hakkında ve eski program arkadaşı Uğur Arslan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Songül Karlı 2. Sayfa programında; Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş" diyen Songül Karlı, "Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum…" demişti.

