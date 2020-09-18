Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak? Ekonomik zorluk çeken 47 yaşındaki Songül Karlı...
Aleyna Çakır olayının perde arkasını araştıran Müge Anlı'nın bugünkü programının seyri, Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli intiharı ile değişti. Gülay Uygun'un ölümü üzerine tartışılırken Müge Anlı, Songül Karlı'ya ilişkin açıklamada bulundu. 'Hiç estetik yaptırmadım' sözleri ile dikkat çeken Songül Karlı, Müge Anlı'ya ne zaman çıkıyor?
SONGÜL KARLI MÜGE ANLI'YA NE ZAMAN KATILACAK?
Estetik ameliyatları ve bikinili fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen türkücü Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL'lik dolandırıldığı iddia edilmişti. Metin Yüncü'nün açıklamalarına tepki veren Songün Karlı, Müge Anlı'nın her sabah canlı yayın yaptığı programına katılacağını açıklamıştı.
Eski eşi hakkında ve eski program arkadaşı Uğur Arslan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Songül Karlı 2. Sayfa programında; Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş" diyen Songül Karlı, "Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum…" demişti.