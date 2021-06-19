Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez derin dekoltesiyle olay oldu sosyal medya onu konuştu
Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı sutyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti. O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…
19.06.2021 02:22
- Son Güncelleme: 19.06.2021 02:22
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen Songül Karlı, sutyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle verdiği bir pozu Instgram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Karlı'nın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Ünlü şarkıcı, iddialı pozuyla takipçilerini ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın paylaşımını oldukça iddialı bularak eleştirdi. Bir kısmı ise kırmızı rengin şarkıcıya çok yakıştığını belirterek Songül Karlı'yı iltifat yağmuruna tuttu.
İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…