Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez derin dekoltesiyle olay oldu sosyal medya onu konuştu

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı sutyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti. O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…

19.06.2021 02:22 - Son Güncelleme: 19.06.2021 02:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





