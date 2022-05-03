Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Frikik kraliçesi hem bacak hem göğüs dekoltesi verip oryantal yaptı! Gören bir daha baktı
Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarak ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesbaında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karlı, çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündemde yer alan ünlü şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile oryantal yaptığı anları yayınladı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya bomba gibi düşen o paylaşımı...
03.05.2022 18:40 - Son Güncelleme: 03.05.2022 18:46
Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerini süslemişti. Karlı, özellikle sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Songül Karlı, spor yaptığı anlara ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmuş ve göğüs ucu belli olunca bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.
Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.