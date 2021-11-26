Songül Karlı imaj değiştirdi gören tanıyamadı 'bu Songül başka Songül' yorumları yağdı! Fransız askısı yaptıran frikik kraliçesine bakın!
Songül Karlı imaj değiştirdi gören tanıyamadı 'bu Songül başka Songül' yorumları yağdı! Fransız askısı yaptıran frikik kraliçesine bakın, bu kez de saçında değişikliğe giden 48 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız hali ile adından söz ettiren bir çocuk annesi Songül Karlı'nın son halini görenler şaşırdı.Yıllar önceki halleri ve şimdiki hali ile sosyal medya gündeminde yer alan Songül'ün değişimine bakın...
26.11.2021 16:25
- Son Güncelleme: 26.11.2021 16:43
'BU SONGÜL BAŞKA SONGÜL'
Songül Karlı imaj değiştirdi gören tanıyamadı 'bu Songül başka Songül' yorumları yağdı! Fransız askısı yaptıran frikik kraliçesine bakın, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, şimdi de yaptırdığı estetikle ve saçındaki değişiklikle gündemde. Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve adeta bambaşka birisi olan Karlı'nın değişimi sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz hafta sonu tatil yapan Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde büyük ses getirmişti. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim büyük dikkat çekti.
Songül Karlı'nın önceki hali ile sonraki halini karşılaştıranlar gördükleri değişim karşısında hayrete düşüyor.