RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez sırttan dekolte vererek gündem oldu. Derin sırt dekolteli vücudunu saran siyah-beyaz elbisesi ile objektif karşısına geçen Karlı, sosyal medyaya damga vurdu. Spor paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının fit hali ise takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

06.12.2021 20:38 - Son Güncelleme: 25.03.2023 01:23
Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Özellikle derin göğüs dekolteli iddialı elbiseleriyle gündem olan Karlı, son yayınladığı fotoğrafla yine ilgi odağı oldu.

Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, derin sırt dekolteli vücudunu saran siyah-beyaz elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Birçok magazin ve fan sayfası da Karlı'nın paylaşımını kendi sayfalarında yayınladı. Böylelikle ünlü şarkıcının fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı.

SON DAKİKA