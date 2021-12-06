Songül Karlı göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçti! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez sırttan dekolte vererek gündem oldu. Derin sırt dekolteli vücudunu saran siyah-beyaz elbisesi ile objektif karşısına geçen Karlı, sosyal medyaya damga vurdu. Spor paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının fit hali ise takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
06.12.2021 20:38 - Son Güncelleme: 25.03.2023 01:23
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.