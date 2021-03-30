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Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu. Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Songül Karlı iç çamaşırsız spor pozlarıyla geçtiğimiz ay tepki çekmişti. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen Songül Karlı, zor günleri geride bıraktı.Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, derin göğüs dekolteli siyah elbiseyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan 47 yaşındaki Songül Karlı, çok konuşulan spor paylaşımlarının ardından bu kez de derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekerken, 'Kime bu hazırlık?' yorumları da havada uçuştu.

30.03.2021 13:10 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:24
Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımları ve eski eşiyle arasındaki dava ile gündeme gelen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

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Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Derin siyah dekolteli elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıkan Karlı, 'Kime bu hazırlıklar?' dedirtti.

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karlı, kendisini dolandıran eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınmış ve "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetinmişti...

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı.

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz ay spor yaparken verdiği frikik ile gündem oldu.