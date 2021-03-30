Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Songül Karlı göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyada olay oldu. Ekranlara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Songül Karlı iç çamaşırsız spor pozlarıyla geçtiğimiz ay tepki çekmişti. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen Songül Karlı, zor günleri geride bıraktı.Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, derin göğüs dekolteli siyah elbiseyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan 47 yaşındaki Songül Karlı, çok konuşulan spor paylaşımlarının ardından bu kez de derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekerken, 'Kime bu hazırlık?' yorumları da havada uçuştu.

30.03.2021 13:10 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





