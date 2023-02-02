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Haberler Magazin Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü "Bilerek giyildiyse..."

Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü "Bilerek giyildiyse..."

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı deri kombiniyle sosyal medyayı salladı.

02.02.2023 15:29 - Son Güncelleme: 02.02.2023 15:29
Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü Bilerek giyildiyse...

Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

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Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü Bilerek giyildiyse...

49 yaşındaki Songül Karlı son olarak deri kombini ile nefes kesti.

Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü Bilerek giyildiyse...

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü Bilerek giyildiyse...

Ancak Karlı bu kez sosyal medyanın diline düştü.

Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü Bilerek giyildiyse...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi yine.

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