Songül Karlı göğüs dekolteli deri kombini yaptı sosyal medya ayağa kalktı! Pantolon dar gelince dillere düştü "Bilerek giyildiyse..."
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı yine yaptı yapacağını. Bu süre zarfında tarzını değiştiren, minik estetik dokunuşlar da yapan Songül Karlı deri kombiniyle sosyal medyayı salladı.
02.02.2023 15:29 - Son Güncelleme: 02.02.2023 15:29