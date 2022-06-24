Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü Songül Karlı, iddialı Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan türkücü, adeta sosyal medyayı salladı. Göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken Karlı'nın fit halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düzenli olarak spor yapan Karlı, formda vücuduyla adından söz ettirirken iddialı elbisesiyle çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...

24.06.2022 23:51 - Son Güncelleme: 25.06.2022 00:24
Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Ünlü türkücü, 443 bin takipçi sayısına ulaştığı Instgaram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Konser için Adana'ya giden Karlı, vücudunu saran yeşil elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken Karlı'nın fit halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı

Düzenli olarak spor yapan Karlı, formda vücuduyla adından söz ettirirken iddialı elbisesiyle çok konuşuldu.

SON DAKİKA