Songül Karlı göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle paylaştı! Dar yeşil elbisesiyle tozu dumana kattı! Fit haliyle parmak ısırttı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü Songül Karlı, iddialı Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan türkücü, adeta sosyal medyayı salladı. Göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken Karlı'nın fit halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düzenli olarak spor yapan Karlı, formda vücuduyla adından söz ettirirken iddialı elbisesiyle çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...
24.06.2022 23:51 - Son Güncelleme: 25.06.2022 00:24
Ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.