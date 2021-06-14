Songül Karlı frikikten ofsayta düştü! 47 yaşındaki Songül iç çamaşırsız spor pozlarının ardından şimdi de taytı...
Songül Karlı frikikten ofsayta düştü! 47 yaşındaki Songül iç çamaşırsız spor pozlarının ardından şimdi de hocasının koçluğunda spor yaparken paylaştığı görüntülerle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Geçtiğimiz yaza bikinili frikik görüntüleri ve iç çamaşırsız pozlarıyla adını kazıyan Songül Karlı, o dönem oğlu Efe Furkan'dan da tepki almıştı. Hakkında yapılan eleştirilere, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt veren Songül Karlı'nın taytlı pozlarına sosyal medyada 'yaşlandıkça güzelleşiyorsun', 'frikikten ofsayta düştü' şeklinde yorumlar yapıldı.
14.06.2021 17:47
- Son Güncelleme: 14.06.2021 18:02
Songül Karlı frikikten ofsayta düştü! 47 yaşındaki Songül iç çamaşırsız spor pozlarının ardından şimdi de spor hacının koçluğunda spor yaparken çektirdiği video ile adından söz ettirdi.
Evde pilates yapan ve ağırlık çalışan Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Sosyal medyada çok konuşulan ünlüler arasında yer alan güzel şarkıcı, yeni paylaşımı ile bir kez daha takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Frikikleri ve iç çamaşırsız spor görüntüleriyle sıkça adından söz ettiren Songül Karlı son olarak spor hocası eşliğinde egzersiz yaparken takipçilerinin karşısına çıktı.
Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Songül Karlı'nın taytını görenler, 'frikikten ofsayta düştü' dedi.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı özellikkle göğüs dekoltesi ile sık sık gündeme geliyor.