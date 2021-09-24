Songül Karlı ev halini paylaştı sosyal medyayı yaktı geçti! Frikik kraliçesi filtreye doyamadı nazara karşı bakın nasıl önlem aldı
Songül Karlı ev halini paylaştı sosyal medya sallandı! Frikik kraliçesi Songül Karlı, iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak uzun süre gündem olmuştu. Derin dekolteli paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu. Fotoğrafına uyguladığı filtre ile dikkat çeken Songül Karlı için "Ev hali ayrı güzel" yorumu yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Songül Karlı'nın nazardan korunmak için tercih ettiği yol ise dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın ev hali...
24.09.2021 18:22
- Son Güncelleme: 24.09.2021 18:39
Frikik kraliçesi Songül Karlı, iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak uzun süre gündem olmuştu. Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karlı, yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Songül Karlı'nın nazardan korunmak için tercih ettiği yol ise dikkat çekti.