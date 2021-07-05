Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca olanlar oldu! Görenler tanımakta zorlandı sosyal medyada yorum yağdı
Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca olanlar oldu! Görenler tanımakta zorlandı… Neredeyse estetiksiz ünlünün kalmadığı sanat camiasında en çok bıçak altına yatan isimlerden biri olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı ve yıllar içindeki değişimi…
05.07.2021 19:33
- Son Güncelleme: 05.07.2021 19:34
Neredeyse estetiksiz ünlünün kalmadığı sanat camiasında en çok bıçak altına yatan isimlerden biri olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.
Güçlü sesinin yanı sıra iddialı paylaşımları ve geçirdiği değişim ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, her ne kadar estetik operasyonu geçirmediğini dile getirse de yıllar önceki fotoğrafları ünlü şarkıcıyı yalanlar nitelikte.
"ESTETİK YAPTIRMADIM"
Bir röportajında "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım" açıklamasında bulunan Karlı, son olarak geçtiğimiz yıllarda çektiği bir klip ile gündeme geldi.
GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI
Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı.
İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…