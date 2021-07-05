Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca olanlar oldu! Görenler tanımakta zorlandı sosyal medyada yorum yağdı

Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca olanlar oldu! Görenler tanımakta zorlandı… Neredeyse estetiksiz ünlünün kalmadığı sanat camiasında en çok bıçak altına yatan isimlerden biri olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı ve yıllar içindeki değişimi…

05.07.2021 19:33 - Son Güncelleme: 05.07.2021 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





