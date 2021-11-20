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Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sık sık adından söz ettirmişti. Son günlerde iddialı pozlarına ara veren Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla 'Songül geri döndü' dedirtti. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı için 'Sosyal medya resmen yandı', 'Songül yine bildiğimiz gibi' yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya bomba gibi düşen o paylaşımı...

20.11.2021 19:15 - Son Güncelleme: 20.11.2021 19:40
Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da paylaşılarak Instagram'da hızla yayıldı.

Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise Karlı ve iddialı elbisesi hakkında yorumda bulundu. Karlı'nın paylaşımı için 'Sosyal medya resmen yandı', 'Songül yine bildiğimiz gibi' yorumları yapıldı.

Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Derin dekoltesi ve yırtmacıyla pozunu verdi geçti ‘Sosyal medya resmen yandı’

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tutarken bazıları iddialı kıyafetinden dolayı Songül Karlı'yı eleştirdi.

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