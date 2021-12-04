Songül Karlı 'efendim anlamadım' dedi paylaştı herkes 'yeme bizi Songül bu ne hal' yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz
Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bir süre önce Fransız askı adı verilen yüz gerdirme operasyonunu yaptırmıştı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetik operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri çok konuşulmuştı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı değişimin tadını aldı bir kere. Saçlarına da el atan Songül Karlı öyle fotoğraflar paylaştı ki kimse inanamadı.
04.12.2021 17:25
- Son Güncelleme: 04.12.2021 17:25