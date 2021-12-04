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Haberler Magazin Songül Karlı 'efendim anlamadım' dedi paylaştı herkes 'yeme bizi Songül bu ne hal' yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Songül Karlı 'efendim anlamadım' dedi paylaştı herkes 'yeme bizi Songül bu ne hal' yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bir süre önce Fransız askı adı verilen yüz gerdirme operasyonunu yaptırmıştı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetik operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri çok konuşulmuştı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı değişimin tadını aldı bir kere. Saçlarına da el atan Songül Karlı öyle fotoğraflar paylaştı ki kimse inanamadı.

04.12.2021 17:25 - Son Güncelleme: 04.12.2021 17:25
Songül Karlı ’efendim anlamadım’ dedi paylaştı herkes ’yeme bizi Songül bu ne hal’ yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaşmıştı.

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Songül Karlı ’efendim anlamadım’ dedi paylaştı herkes ’yeme bizi Songül bu ne hal’ yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylamıştı.

Songül Karlı ’efendim anlamadım’ dedi paylaştı herkes ’yeme bizi Songül bu ne hal’ yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlamıştı.

Songül Karlı ’efendim anlamadım’ dedi paylaştı herkes ’yeme bizi Songül bu ne hal’ yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

Songül Karlı son olarak öyle fotoğraflar paylaştı ki gören inanamadı.

Songül Karlı ’efendim anlamadım’ dedi paylaştı herkes ’yeme bizi Songül bu ne hal’ yorumunu yaptı! Bu Songül olamaz

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Songül Karlı'nın bu pozlarını gören gözlerine inanamadı.

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