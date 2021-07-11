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Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Songül Karlı derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu! Songül Karlı, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez sahne aldı. Adana'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sahne için derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının iddialı elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken sahne elbisesi…

11.07.2021 00:07 - Son Güncelleme: 11.07.2021 00:28
Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Songül Karlı, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez sahne aldı.

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Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Adana'da sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, sahne için derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah bir elbise tercih etti.

Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

İddialı elbisesiyle sahne öncesi poz veren Karlı, o kareyi Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hayranları, düzgün fiziği ile dikkat çeken Karlı'ya iltifat yağdırdı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya "Hem ses hem güzellik… Şahane kadın", "Adana alev aldı", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumlarında bulundu.