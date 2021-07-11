Songül Karlı cüretkar poz! Derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu sahne öncesi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Songül Karlı derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile olay oldu! Songül Karlı, koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez sahne aldı. Adana'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sahne için derin dekolteli ve yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının iddialı elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken sahne elbisesi…

11.07.2021 00:07 - Son Güncelleme: 11.07.2021 00:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





