Songül Karlı bu kez 'salladı' 'salın beni ya' Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü
Sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettiriyor şu sıralar. Sık sık dekolte tercihiyle çok konuşulan, frikik verme konusunda da cesaretini konuşturan Songül Karlı bu kez de imalı paylaşımıyle gündeme bomba gibi düştü. Songül Karlı'nın hayli imalı paylaşımının hedefine kim ya da kimler var merak konusu oldu.
06.01.2022 09:00
- Son Güncelleme: 06.01.2022 09:01
Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.