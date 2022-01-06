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Songül Karlı bu kez 'salladı' 'salın beni ya' Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

Sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettiriyor şu sıralar. Sık sık dekolte tercihiyle çok konuşulan, frikik verme konusunda da cesaretini konuşturan Songül Karlı bu kez de imalı paylaşımıyle gündeme bomba gibi düştü. Songül Karlı'nın hayli imalı paylaşımının hedefine kim ya da kimler var merak konusu oldu.

06.01.2022 09:00 - Son Güncelleme: 06.01.2022 09:01
Songül Karlı bu kez ’salladı’ ’salın beni ya’ Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Songül Karlı bu kez ’salladı’ ’salın beni ya’ Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Songül Karlı bu kez ’salladı’ ’salın beni ya’ Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

Instagram hesabında oldukça iddialı paylaşımlar yapan Karlı, bu kez imalı paylaşımıyla gündemde.

Songül Karlı bu kez ’salladı’ ’salın beni ya’ Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

Karlı'nın 'salın beni' dediği 'benim neden her şeyden haberim var ya istemiyorum bu kadar şeyi bilmeyi' paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Songül Karlı bu kez ’salladı’ ’salın beni ya’ Frikik kraliçesi Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü

Karlı'nın bu paylaşımının hedefine ise kim olduğu merak ediliyor.

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