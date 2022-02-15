Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle bir dönem yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Spor paylaşımlarında frikik veren ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.