Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti
Songül Karlı bu kez çok iddialı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle bir dönem yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Spor paylaşımlarında frikik veren ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Karlı, yine iddiasını konuşturdu ve bu kez derin göğüs dekolteli tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının paylaşımı gören dönüp bir daha bakarken Karlı fit haliyle dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın binlerce yorum alan iddialı paylaşımı...
15.02.2022 22:15
- Son Güncelleme: 15.02.2022 22:39
Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle bir dönem yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Spor paylaşımlarında frikik veren ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.