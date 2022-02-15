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Haberler Magazin Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Songül Karlı bu kez çok iddialı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle bir dönem yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Spor paylaşımlarında frikik veren ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Karlı, yine iddiasını konuşturdu ve bu kez derin göğüs dekolteli tulumuyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının paylaşımı gören dönüp bir daha bakarken Karlı fit haliyle dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın binlerce yorum alan iddialı paylaşımı...

15.02.2022 22:15 - Son Güncelleme: 15.02.2022 22:39
Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle bir dönem yaptığı spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Spor paylaşımlarında frikik veren ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

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Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Karlı, derin göğüs dekolteli tulumuyla verdiği pozu Instagram hesabında "Yine yeniden hazırlandık" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Songül Karlı bu kez çok iddialı! Göğüs dekoltesini abartan frikik kraliçesi vücudunu saran tulumuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü şarkıcının takipçileri Karlı'yı adeta iltifat yağmuruna tuttu. Karlı için "Zarif ve güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Çok fitsiniz" yorumlarında bulundu.

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