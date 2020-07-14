Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'
Songül Karlı bikini frikikinin ardından gündemden düşmüyor! Bodrum'un ardından Çeşme'ye tatile giden 46 yaşındaki Karlı, sarı pareosunu çıkararak denize girdi ancak kendisini çeken gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Bikinisinin kaydığını anlamayan Songül Karlı, frikik verdiğini anlamadı ve bir süre o şekilde dolaştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Karlı, bu kez de eski eşi ile gündeme geldi. Eski eşi Metin Yüncü hakkında, "Adam olsa benim paramı yemez" diyen Songül Karlı, sözleriyle dikkat çekti.
"ÇOK ŞAŞIRMADIM"
Kadına şiddet konusunda da konuşan Karlı, "Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi." dedi. Açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı'nın eski eşi merak konusu oldu. İşte Songül Karlı'nın ,'Adam olsa benim paramız yemez' dediği eski eşi ve ünlülerin bir zamanlar hayatını paylaştıkları partnerleri...