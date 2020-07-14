Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

"ÇOK ŞAŞIRMADIM"

Kadına şiddet konusunda da konuşan Karlı, "Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi." dedi. Açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı'nın eski eşi merak konusu oldu. İşte Songül Karlı'nın ,'Adam olsa benim paramız yemez' dediği eski eşi ve ünlülerin bir zamanlar hayatını paylaştıkları partnerleri...