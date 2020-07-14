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Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

Songül Karlı bikini frikikinin ardından gündemden düşmüyor! Bodrum'un ardından Çeşme'ye tatile giden 46 yaşındaki Karlı, sarı pareosunu çıkararak denize girdi ancak kendisini çeken gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Bikinisinin kaydığını anlamayan Songül Karlı, frikik verdiğini anlamadı ve bir süre o şekilde dolaştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Karlı, bu kez de eski eşi ile gündeme geldi. Eski eşi Metin Yüncü hakkında, "Adam olsa benim paramı yemez" diyen Songül Karlı, sözleriyle dikkat çekti.

14.07.2020 13:28 - Son Güncelleme: 14.07.2020 13:33
Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

Songül Karlı magazin gündeminde adından bahsettirmeye devam ediyor. Alaçatı'da bikinili görüntülenen Songül Karlı, frikik vermiş ve fark etmeden bir süre öylece dolaşmıştı. Magazin basınını karşısında gören Karlı, ne yapacağını şaşırmış ve ardından üzerine sarı pareosunu almıştı.

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Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

Ancak objektiflerden kaçamayan 46 yaşındaki Songül Karlı, bikinili görüntüsü ile dikkat çekmişti. Karlı bu kez de eski eşi ile gündeme geldi.

Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

Eski eşi Metin Yüncü'nün, 20 milyon TL'sini aldığını belirten Karlı, "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.

Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

"ÇOK ŞAŞIRMADIM"

Kadına şiddet konusunda da konuşan Karlı, "Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi." dedi. Açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı'nın eski eşi merak konusu oldu. İşte Songül Karlı'nın ,'Adam olsa benim paramız yemez' dediği eski eşi ve ünlülerin bir zamanlar hayatını paylaştıkları partnerleri...

Songül Karlı bikini kazasının ardından şimdi de... 'Adam olsa benim paramı yemez'

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