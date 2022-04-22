Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı
7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, bu açıklamalarıyla gündemde. Otobüsten cinsel tacize uğradığınu açıklayan Songül Karlı, bikinili fotoğraflarıyla ilgili yaptığı açıklamayla da magazin gündemine bomba gibi düştü.
22.04.2022 12:44 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:44
Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
TACİZ İTİRAFI
"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusu da Karlı'ya sorulan bir başka soruydu. Songül Karlı otobüste yaşadığı tacizi şu sözlerle itiraf etti: