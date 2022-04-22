RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, bu açıklamalarıyla gündemde. Otobüsten cinsel tacize uğradığınu açıklayan Songül Karlı, bikinili fotoğraflarıyla ilgili yaptığı açıklamayla da magazin gündemine bomba gibi düştü.

22.04.2022 12:44 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:44
Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

TACİZ İTİRAFI

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusu da Karlı'ya sorulan bir başka soruydu. Songül Karlı otobüste yaşadığı tacizi şu sözlerle itiraf etti:

Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

"Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı.

Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar."

Songül Karlı bikini bombasını daha şimdiden patlattı ortalık yandı bitti kahroldu! Yıllara el sallayıp cinsel taciz itirafı yapmıştı

Geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla gündeme gelen Karlı bu pozların varlığından rahatsız. "Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

SON DAKİKA