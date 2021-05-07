Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde kendisini ifade eden Songül Karlı Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de evinde verdiği pozla adından söz ettirdi. Canı sıkkın görülen Songül Karlı'nın çok konuşulan pozu...

07.05.2021 18:34 - Son Güncelleme: 07.05.2021 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





