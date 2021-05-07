Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...
Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde kendisini ifade eden Songül Karlı Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de evinde verdiği pozla adından söz ettirdi. Canı sıkkın görülen Songül Karlı'nın çok konuşulan pozu...
07.05.2021 18:34
- Son Güncelleme: 07.05.2021 18:56
Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz ay spor yaparken verdiği frikik ile günlerce konuşuldu.