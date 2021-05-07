RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmesinin ardından, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde kendisini ifade eden Songül Karlı Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de evinde verdiği pozla adından söz ettirdi. Canı sıkkın görülen Songül Karlı'nın çok konuşulan pozu...

07.05.2021 18:34 - Son Güncelleme: 07.05.2021 18:56
Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! Evinden paylaştığı pozla dikkat çeken Songül Karlı beyaz geceliğiyle sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Frikikleri ve iç çamaşırsız spor görüntüleriyle adından sıkça söz ettiren Songül Karlı'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takılan Songül Karlı yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti...

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

"MAHALLE KAVGASIYLA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Kendisini dolandıran eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetinmişti...

Songül Karlı beyaz geceliğiyle yine olay oldu! İç çamaşırsız spor pozlarına tepki gelmişti...

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz ay spor yaparken verdiği frikik ile günlerce konuşuldu.