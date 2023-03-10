Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!
Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü, Songül Karlı'nın yaşını öğrenenler şaşkına döndü. Sosyal medyayo aktif kullanan Songül Karlı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Attığı her adımla gündeme gelen ünlü şarkıcı genç görünümü ile dikkat çekiyor. Ancak Songül Karlı'nın yaşını öğrenenler şaşıp kalıyor.
10.03.2023 16:14 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:38