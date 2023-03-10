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Haberler Magazin Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü, Songül Karlı'nın yaşını öğrenenler şaşkına döndü. Sosyal medyayo aktif kullanan Songül Karlı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Attığı her adımla gündeme gelen ünlü şarkıcı genç görünümü ile dikkat çekiyor. Ancak Songül Karlı'nın yaşını öğrenenler şaşıp kalıyor.

10.03.2023 16:14 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:38
Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan’ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan'ı görenler şaşkına dönmüştü, işte herkesi şaşırtan o gerçek!

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Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan’ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

Efe Furkan adında bir oğlu olan Songül Karlı Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan’ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

Takipçileri ise Songül Karlı'nın yaşını bir hayli merak ediyor.

Songül Karlı bakın kaç yaşındaymış! Boyu kadar olan oğlu Efe Furkan’ı görenler şaşkına dönmüştü işte o gerçek!

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