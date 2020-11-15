Haberler Galeri Magazin Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

Soner Sarıkabadayı, şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 5 yıldır birlikte olan çift,oğulları Hasan Matias 7 Ekim'de kucağına aldı. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı. "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim." diyen Soner Sarıkabadayı eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi aldı.

15.11.2020 14:22 - Son Güncelleme: 15.11.2020 14:32
Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile 5 yıl önce tanışan ve Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Soner Sarıkabadayı kraliçeye aşık oldu. Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle 3 Ekim'de evlenen Soner Sarıkabadayı, ardından oğlu Hasan Matias'ı kucağına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.

Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

Hürriyet'in haberine göre; 41 yaşındaki Sarıkabadayı, Lopez'e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL'lik otomobili hediye etti.

Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

Evlilik teklifini 100 bin TL'lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı "Eşimin bir dediğini iki etmem" diyor.

Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...

EŞİNİ ANLATTI

"Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız" diyen Soner Sarıkabadayı ve ünlülerin hayat arkadaşları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti! Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...
Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti! Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...