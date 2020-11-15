Soner Sarıkabadayı'nın eşine jestleri bitmiyor! Kolombiyalı güzel Camelo Lopez'e 500 bin TL’lik doğum hediyesi...
Soner Sarıkabadayı, şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 5 yıldır birlikte olan çift,oğulları Hasan Matias 7 Ekim'de kucağına aldı. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı. "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim." diyen Soner Sarıkabadayı eşine 500 bin TL'lik doğum hediyesi aldı.
15.11.2020 14:22
- Son Güncelleme: 15.11.2020 14:32
2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile 5 yıl önce tanışan ve Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Soner Sarıkabadayı kraliçeye aşık oldu. Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle 3 Ekim'de evlenen Soner Sarıkabadayı, ardından oğlu Hasan Matias'ı kucağına aldı.
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