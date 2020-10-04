Soner Sarıkabadayı Kolombiyalı güzel Camelo Lopez ile evlendi! İşte Soner Sarıkabadayı'nın 8.5 aylık hamile sevgilisi...
Soner Sarıkabadayı, şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dün nikah masasına oturan Sarıkabadayı'nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı. Ünlü şarkıcı, "Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak" demişti.
04.10.2020 10:22
- Son Güncelleme: 04.10.2020 10:44
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